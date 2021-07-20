Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) отчитались о задержали на территории Харьковской области некоего бывшего депутата парламентов ЛНР и ДНР. Об этом 20 июля сообщает пресс-центр СБУ

«Установлено, что житель Луганска в 2014 году принимал участие в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР"… Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины», — говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного обнаружен паспорт гражданина ЛНР, а также регистрационные документы. По информации спецслужбы, он был депутатом Народного совета и парламента Союза народных республик ЛДНР.

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Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.