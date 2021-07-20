В частности, фотографию заката Аваков сопроводил подписью: «Красиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться».
Пользователи сети выразили мнение, что бывший министр, таким образом, завуалировано сообщил о возвращении в большую политику.
По данным украинских СМИ, в настоящее время Аваков отдыхает в Центральной Италии, в горах Монти Эрничи.
На прошлой неделе Верховная Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата парламента от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.
Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свое увольнения, кроме слов благодарности депутатам.