Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал 20 июля в своем Instagram сообщение, в котором пользователи сети нашли намек на его скорее возвращение в политику

В частности, фотографию заката Аваков сопроводил подписью: «Красиво уходит, чтобы завтра также красиво появиться».

Пользователи сети выразили мнение, что бывший министр, таким образом, завуалировано сообщил о возвращении в большую политику.

По данным украинских СМИ, в настоящее время Аваков отдыхает в Центральной Италии, в горах Монти Эрничи.

На прошлой неделе Верховная Рада уволила министра внутренних дел Арсена Авакова и назначила на его должность депутата парламента от «Слуги народа» и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского. Никто из парламентариев не проголосовал против этого назначения.

Уволенный по собственному желанию Аваков никак не прокомментировал свое увольнения, кроме слов благодарности депутатам.