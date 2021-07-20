Президент Украины Владимир Зеленский предлагает неприемлемые способы для урегулирования конфликта в Донбассе, в случае, если такие подходы попытаются применить грузинские власти в отношении Абхазии, они получат жесткий отпор, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел Абхазии, опубликованном на сайте ведомства 20 июля

Ранее Зеленский заявил о нарушении прав человека в Абхазии и выразил озабоченность тем, что «в Абхазии наращивается военное присутствие России».

«Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского», — говорится в комментарии.

Зеленского заметили на границе Грузии и Абхазии: это знак © пресс-служба президента Украины

Рецепты Зеленского по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе основаны только на конфронтации и потому бесперспективны как для Украины, так и для Абхазии, сказано в публикации.

Попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве непризнанной республики.