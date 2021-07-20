Ранее Зеленский заявил о нарушении прав человека в Абхазии и выразил озабоченность тем, что «в Абхазии наращивается военное присутствие России».
«Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского», — говорится в комментарии.
Там также отмечается, что все политические маневры Зеленского по Донбассу — не более чем попытки уклониться от решения проблемы.
Рецепты Зеленского по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе основаны только на конфронтации и потому бесперспективны как для Украины, так и для Абхазии, сказано в публикации.
Попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве непризнанной республики.