Число заробитчан из Украины в Польше с 2014 года выросло в два-три раза: сейчас в стране работает около 1,5 миллиона украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в ходе форума «Украина 30. Трудовые ресурсы» 20 июля

«Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работаю в Польше», — сказал он.

Бывшие украинцы: заробитчане навсегда остаются в Польше © AP, Sergei Chuzavkov

Посол также отметил, что в настоящее время в Польше обучается около 50 тысяч украинских студентов.