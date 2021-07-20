«Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работаю в Польше», — сказал он.
Он добавил, что около 600 тысяч украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования. Остальные работают на трудовых договорах и налоги не платят.
Посол также отметил, что в настоящее время в Польше обучается около 50 тысяч украинских студентов.