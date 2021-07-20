Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно сочеталась браком с теннисистом из Франции Гаэлем Монфисом, на днях выложила в Instagram снимки в дизайнерских нарядах и поделилась деталями подготовки к свадьбе

«Как королева»: Свитолина похвасталась подарком от жениха © Instagram g.e.m.s.life

На ней белый брючный костюм с топом в спортивном стиле, ее супруг Гаэль Монфис — в сиреневом костюме. Свадебный букет собран из нежно-лиловых гортензий.

«Лучший день моей жизни», — написала украинская теннисистка.

Кроме того, она показала съемку подготовки невесты к торжественному выходу утром в день свадьбы. В комментариях подписчики поздравили пару спортсменов и пожелали им счастья, любви и благополучия.

Однако часть комментаторов начали языковые споры, а некоторые опустились до расистских комментариев.

«Пожалуйста, для Украины, выложи это великолепное как обычное видео, а не Instagram music, мы не можем послушать», «Нужна ей та Украина, она на родном языке и не говорит», «Как и многие в Одессе и Харькове», «Чернильница в квадрате она», — высказались пользователи.

Свитолина и Монфис поженились в Швейцарии 16 июля. Теннисисты рассказали СМИ о своем романе в 2019 году, во время турнира Australian Open. Однажды они чуть было не разорвали отношения, но помирились и провели совместный отпуск на Украине. Влюбленные общаются на английском языке, кроме того, Монфис в отношениях со Свитолиной начал осваивать русский язык.

Элина Свитолина родилась в Одессе, живет в Харькове. Первая ракетка Украины, в рейтинге WTA занимает 6-ю строчку.