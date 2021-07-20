Государственное бюро расследований Украины открыло производство о возможном совершении уголовного преступления замгенерального прокурора Гюндузом Мамедовым. Об этом 20 июля сообщила адвокатская фирма «Миллер», которая защищает его интересы, передают украинские «Вести»

«Ему указывают на то, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова. Генеральный прокурор сократила должность заместителя генпрокурора. Фактически это "прицел" на Гюндуза Мамедова, поскольку сейчас он уже является прокурором без соответствующих полномочий», — говорится в сообщении.

Венедиктова против Порошенко и радикалов. Эксперты о судьбе громких уголовных дел на Украине © rada.gov.ua

Против Мамедова завели дело по ч.1 ст.366 (служебное производство) Уголовного кодекса якобы по заявлению журналиста газеты «Всеукраинская правозащитная газета «Международный центр прав человека».

Также отмечается, что основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции — подразделения Офиса Генерального прокурора, напрямую подчиненного Венедиктовой, а следователи Государственное бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий.

Адвокаты обжаловали открытие производства, подав в ГБР заявление о заведомо ложном сообщении о совершении преступления.