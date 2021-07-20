Украинский дизайнер Жан Грицфельдт полностью разделся в Португалии, прикрывшись листком с дерева. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram 20 июля

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«Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Спрыгнув с ветки желтый лист, вдруг сел в мою ладонь», — написал Грицфельдт.

«О боже», «На острове аборигены съели туриста, перепутав его с бананом», — отреагировали пользователи.

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Жан Грицфельдт - украинский дизайнер, первый показ которого состоялся в 2012 году в рамках Ukrainian Fashion Week. Известен Грицфельдт как организатор показов на самых необычных площадках, например, он устраивал показ на льду.