Съемка происходила на фоне скалы в окрестностях Прайя-ду-Гаражау, но что именно этим перформансом хотел сказать дизайнер, не до конца понятно, так как свой посыл он пояснил стихотворением:
«Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Спрыгнув с ветки желтый лист, вдруг сел в мою ладонь», — написал Грицфельдт.
«О боже», «На острове аборигены съели туриста, перепутав его с бананом», — отреагировали пользователи.
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Жан Грицфельдт - украинский дизайнер, первый показ которого состоялся в 2012 году в рамках Ukrainian Fashion Week. Известен Грицфельдт как организатор показов на самых необычных площадках, например, он устраивал показ на льду.