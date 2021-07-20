С начала 2021 года шесть украинцев скончались после употребления в пищу вяленой или сушеной рыбы. Об этом 20 июля сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины

В ЦОЗ отметили, что летом увеличивается спрос на сушеную и вяленую рыбу, а вместе с этим растет и количество отравлений ею, вплоть до летальных исходов. Причина — содержащиеся в такой рыбе ботулотоксины.

«Ботулизм — это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода), и при неправильных условиях хранения или транспортировки», — говорится в сообщении.

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Также одним из минусов является то, что часто покупатель не знает об условиях хранения продукта.

«Даже если вам трудно удержаться от соблазна приобрести вяленую или сушеную рыбу на пляже или стихийном рынке, вспомните этот пост и отдайте предпочтение проверенным продуктам», — отметили в ЦОД.

Ботулизм — это тяжелое заболевание, для которого характерно поражение нервной системы. Оно развивается в результате попадания в организм ботулотоксина, продуцируемого спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.