В ЦОЗ отметили, что летом увеличивается спрос на сушеную и вяленую рыбу, а вместе с этим растет и количество отравлений ею, вплоть до летальных исходов. Причина — содержащиеся в такой рыбе ботулотоксины.
«Ботулизм — это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода), и при неправильных условиях хранения или транспортировки», — говорится в сообщении.
Именно вяленая или сушеная рыба, утверждают специалисты, очень часто становится домом для размножения ботулотоксинов: она не проходит термическую обработку или может быть заражена в естественных условиях. Также производитель может засолить ее уже после образования токсина.
Также одним из минусов является то, что часто покупатель не знает об условиях хранения продукта.
«Даже если вам трудно удержаться от соблазна приобрести вяленую или сушеную рыбу на пляже или стихийном рынке, вспомните этот пост и отдайте предпочтение проверенным продуктам», — отметили в ЦОД.
Ботулизм — это тяжелое заболевание, для которого характерно поражение нервной системы. Оно развивается в результате попадания в организм ботулотоксина, продуцируемого спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.