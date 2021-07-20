Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна строить отношения с Россией, но будущее страны – в Европе. Об этом украинский дипломат сказал в видеообращении в Facebook 20 июля

Украина не променяет ЕС на Китай — спикер МИД © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам Кулебы, вступление Украины в Ассоциированное трио фактически явилось «отрезанием ее от русского мира и концепций "единого народа"».

«Возможно, у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими — не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе», — заявил глава МИД.

Ранее, в мае этого года Украина, Молдавия и Грузия объединились в Ассоциированное трио с целью сотрудничества на пути к интеграции в ЕС.