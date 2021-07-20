Посольство Германии на Украине заявило, что надеется на полное расследование смерти журналиста Павла Шеремета спустя пять лет со дня его убийства в центре Киева. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба дипломатического представительства в своем Twitter

Причина отставки Авакова — провал расследования убийства Шеремета. Что скрывал экс-министр © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Во вторник неравнодушные киевляне и гости столицы пришли на место убийства Шеремета — перекресток улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, чтобы почтить память. Шеремет погиб 20 июля 2016 года от взрыва мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены Алены Притулы, которая на тот момент была совладелицей «Украинской правды».

Дело Шеремета сдвинулось через три года с момента убийства, после смены президента в 2019 году. После передачи дела в суд обвиняемых, за которых вступились националисты, начали выпускать из СИЗО.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству Шеремета, рассказала, что напрямую общается с президентом Украины Владимиром Зеленским по переписке.