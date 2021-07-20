«В следующих политических циклах хотелось бы попробовать себя в исполнительной власти!» — сказал он, но не уточнил, о какой должности в Кабинете министров идет речь.
Корниенко отметил, что у него «горизонтальные» амбиции по развитию и качественной работе партии на всех уровнях — от Верховной Рады до работы старост в объединенных территориальных общинах.
Также в интервью он рассказал, что лучшим политиком за время независимости Украины он считает лидера «слуг» действующего президента Владимира Зеленского.
Ранее Корниенко заявил, что до пяти депутатов парламента могут быть добавлены в перечень олигархов после принятия соответствующего законопроекта.