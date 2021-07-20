Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко выразил желание попробовать себя в исполнительной власти в следующих политических циклах. Об этом 20 июля он заявил в интервью «Украинским новостям»

«В следующих политических циклах хотелось бы попробовать себя в исполнительной власти!» — сказал он, но не уточнил, о какой должности в Кабинете министров идет речь.

Корниенко отметил, что у него «горизонтальные» амбиции по развитию и качественной работе партии на всех уровнях — от Верховной Рады до работы старост в объединенных территориальных общинах.

Корниенко усмотрел «хороший сигнал» по итогам встречи Путина и Байдена © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Ранее Корниенко заявил, что до пяти депутатов парламента могут быть добавлены в перечень олигархов после принятия соответствующего законопроекта.