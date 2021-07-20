Дочь больной онкологией актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела COVID-19 на отдыхе в Крыму, об этом девушка рассказала 19 июля в сториз своего Instagram

Украина.ру на Youtube Олег Царев спрогнозировал судьбу Украины без Авакова