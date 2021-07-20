Символ разочарования: жительница Херсона купила арбуз-сюрприз
Символ разочарования: жительница Херсона купила арбуз-сюрприз
© РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
По словам Заворотнюк-младшей, болезнь сопровождается у нее усталостью, потерей обоняния и вкуса, а недавно к симптомам добавилось еще и снижение слуха. Кроме того, звездная дочь поделилась с подписчиками, что планировала сделать прививку, но не успела.

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Новость о болезни дочери Заворотнюк написали в том числе и украинские СМИ, однако в их версии произошло это с девушкой «после незаконного пересечения границы Украины» и «во время посещения захваченного Россией Крыма».

 