Народный депутат Украины Вадим Новинский попал в базу сайта «Миротворец». Об этом 19 июля сообщил «Духовный фронт Украины»

Депутат Новинский сказал, почему Зеленский так и не установил мир в Донбассе © Facebook, Вадим Новинский

Депутата обвинили в «руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни». Также Новинского назвали ответственным за распространение «кремлевской пропаганды» в виде «Русского мира» от лица УПЦ МП.

«Кроме того, он является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора», — говорится в сообщении на странице «Миротворца».

С апреля 2020 года Вадим Новинский — диакон Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).