Новинский попал в «Миротворец» как «агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине».
Депутата обвинили в «руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни». Также Новинского назвали ответственным за распространение «кремлевской пропаганды» в виде «Русского мира» от лица УПЦ МП.
«Кроме того, он является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора», — говорится в сообщении на странице «Миротворца».
С апреля 2020 года Вадим Новинский — диакон Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).