Депутат Новинский сказал, почему Зеленский так и не установил мир в Донбассе
Депутат Новинский сказал, почему Зеленский так и не установил мир в Донбассе
© Facebook, Вадим Новинский
Новинский попал в «Миротворец» как «агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине».

Депутата обвинили в «руководстве и финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни». Также Новинского назвали ответственным за распространение «кремлевской пропаганды» в виде «Русского мира» от лица УПЦ МП.

«Кроме того, он является противником независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора», — говорится в сообщении на странице «Миротворца».

С апреля 2020 года Вадим Новинский — диакон Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

 