В суде заявили, что рассмотрение апелляции откладывается, потому что коллегия судей Киевского апелляционного суда не успела ознакомиться с материалами дела.
Ранее адвокаты Виктора Медведчука подали апелляцию на продление ему Печерским райсудом Киева круглосуточного домашнего ареста. В начале июля решением суда срок ареста политика был продлен до 7 сентября.
11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.