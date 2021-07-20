Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на круглосуточный домашний арест на 30 июля. Об этом сообщает 20 июля Telegram-канал Klymenko Time

Медведчук отреагировал на статью Путина об Украине © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Ранее адвокаты Виктора Медведчука подали апелляцию на продление ему Печерским райсудом Киева круглосуточного домашнего ареста. В начале июля решением суда срок ареста политика был продлен до 7 сентября.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.