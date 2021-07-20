«Уважаемая мусульманская община! Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-байрама — праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны… Желаю всем мусульманам добра и благополучия. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы», — говорится в сообщении.
По его словам, в эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества — взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании.
Ранее мусульман поздравил президент России Владимир Путин.
Курбан-байрам дословно переводится как «праздник жертвы» и отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.