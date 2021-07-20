Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, которые исповедуют ислам, с праздником Курбан-байрам. Соответствующее поздравление обнародовано вечером 19 июля на сайте Офиса президента Украины

«Железные мышцы оружия»: Зеленский назвал Россию угрозой континенту © пресс-служба президента Украины

По его словам, в эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества — взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании.

Ранее мусульман поздравил президент России Владимир Путин.

Курбан-байрам дословно переводится как «праздник жертвы» и отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.