Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), напавшие на пограничников в Сумской области, «обмывали» звание одного из своих коллег. Об этом 19 июля сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на собственный источник

Как утверждает источник, в приграничном районе на тот момент находились пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности Украины.

«Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое», — сообщил источник.

СБУ отстранила от работы сотрудников, напавших на пограничников © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ночь на 18 июля в Сумской области сотрудники СБУ напали на двоих пограничников. Младшего сержанта и солдата-срочника избили, отобрали у них автоматы и патроны, а затем уехали в неизвестном направлении.

Нападавшие были задержаны. Отобранное у пограничников оружие найдено в кукурузном поле неподалеку от отделения инспекторов пограничной службы.