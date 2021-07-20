Как утверждает источник, в приграничном районе на тот момент находились пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности Украины.
«Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое», — сообщил источник.
При этом, отметил он, задержаны только двое из них — замначальника и один из рядовых сотрудников службы. Начальник МРО, по словам источника, внезапно оказался ни при чем и якобы не участвовал в нападении.
В ночь на 18 июля в Сумской области сотрудники СБУ напали на двоих пограничников. Младшего сержанта и солдата-срочника избили, отобрали у них автоматы и патроны, а затем уехали в неизвестном направлении.
Нападавшие были задержаны. Отобранное у пограничников оружие найдено в кукурузном поле неподалеку от отделения инспекторов пограничной службы.