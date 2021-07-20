Украинский кулинар Евгений Клопотенко 19 июля в своем Instagram рассказал, как готовить гречку, в которую влюбится каждый

«Стали меньше сеять». Эксперт объяснил, почему на Украине подорожает гречка © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Он предлагает залить гречку водой в пропорции 1:2 (на 100 граммов крупы — 200 миллилитров жидкости).

«Можно не варить. Вот совсем. Залить водой/соком/бульоном и подождать несколько часов (или тупо на ночь оставить). Или если варить, то не перегнуть со временем, потому что обычно гречку передерживают. И есть такая тема: если гречка, на ваше усмотрение, готова, а вода там есть, то ее можно просто слить. Вот так вот в дуршлаг — и готово. Не ждать, пока она вся впитается и разрушит зерна», — посоветовал Клопотенко.

Он также порекомендовал сразу мыть тарелку после гречки. В противном случае ее придется долго отчищать.

«Вы, наверное, не знали, но египетские пирамиды на самом деле держатся на засохшей гречке», — пошутил повар.

Ранее повар не раз заявлял, что «женат» на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.