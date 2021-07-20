Около пяти депутатов парламента могут быть отнесены в перечень олигархов после принятия соответствующего законопроекта. Об этом 20 июля заявил председатель партии «Слуга народа» и первый замглавы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, передают «Украинские новости»

«Их просто нет». Эксперт сказал, чем сейчас занимаются украинские олигархи © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

При этом Корниенко отметил, что в список, скорее всего, не войдет никто из фракции монобольшинства.

Он добавил, что осенью законопроект об олигархах будет в любом случае принят в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 3 июня он поступил на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).