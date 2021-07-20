«Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать», — сказал Корниенко, но отказался называть имена.
При этом Корниенко отметил, что в список, скорее всего, не войдет никто из фракции монобольшинства.
Он добавил, что осенью законопроект об олигархах будет в любом случае принят в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 3 июня он поступил на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).