Рассуждения главы дипмиссии США на Украине Джорджа Кента о различиях русских и украинцев на примере двух картин Ильи Репина являются манипулятивными тезисами и искажают истинный смысл работ художника. Такое мнение 19 июля высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в газете «Коммерсантъ»

«Один народ или два братских?». Белорусский эксперт о том, кто такие русские и украинцы © Facebook, Алексей Дзермант

Дипломат указала, что, по мнению Кента, бурлаки должны иллюстрировать тяжелую долю русских людей, а казаки — удалую вольницу украинцев.

Она напомнила, что сам Репин родился в Харьковской губернии Российской империи, которая на сегодняшний день входит в состав территории Украины. Представитель МИД добавила, что художник не разделял единый народ.

Захарова отметила, что профессия бурлака на Руси была уважаемой и прибыльной.

«Люди труда — гордость народа, это во все времена понимали художники. Тяжелый труд является основой всех великих свершений», — подчеркнула она.

При этом запорожцы с картины Репина, по словам дипломата, выступают на стороне московского царя.

«Как и все другие народы, американский народ велик, и американская дипломатия могла бы представлять его с большим достоинством», — заключила Захарова.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России заявила, что искоренение русского языка на Украине нарушает конституцию страны. Захарова напомнила Киеву о десятой статье, согласно которой в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств.