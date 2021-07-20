Украина не изменит свой геополитический курс на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом 19 июля в своем Facebook заявил спикер министерства иностранных дел (МИД) страны Олег Николенко

Украина и Китай прорабатывают соглашение о безвизе – посол © kit.ai

«Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит», — подчеркнул он.

Николенко отметил, что Украина высоко ценит поддержку США и ЕС в «противодействии российской агрессии» и «деоккупации Крыма и Донбасса». Он добавил, что Украина «делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство», и назвал этот путь неизбежным.

При этом Николенко обратил внимание, что украинские власти не намерены «искусственно сдерживать» развитие отношений с другими государствами. По его мнению, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру иностранных дел республики Дмитрию Кулебе развивать отношения со странами других регионов мира, в частности — Азии, Африки и Латинской Америки.

Слова Николенко стали ответом на утверждение внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Киев может «развернуться» к Китаю. Он отмечал, что не исключает такой поворот, если страны Запада будут вынуждать украинскую сторону выполнять Минские соглашения.