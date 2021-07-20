По его словам, целью страны по-прежнему остается членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
«Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит», — подчеркнул он.
Николенко отметил, что Украина высоко ценит поддержку США и ЕС в «противодействии российской агрессии» и «деоккупации Крыма и Донбасса». Он добавил, что Украина «делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство», и назвал этот путь неизбежным.
При этом Николенко обратил внимание, что украинские власти не намерены «искусственно сдерживать» развитие отношений с другими государствами. По его мнению, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру иностранных дел республики Дмитрию Кулебе развивать отношения со странами других регионов мира, в частности — Азии, Африки и Латинской Америки.
Слова Николенко стали ответом на утверждение внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Киев может «развернуться» к Китаю. Он отмечал, что не исключает такой поворот, если страны Запада будут вынуждать украинскую сторону выполнять Минские соглашения.