В Нур-Султане произошла стычка между противниками прививок от COVID-19 и представителями министерства здравоохранения Казахстана. Соответствующее видео 19 июля опубликовал портал NewTimes.kz

Во Франции вакцинация от коронавируса может стать обязательной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Жандоса Буркитбаева и Ажара Гинията и официального представителя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава республики Ержана Байтанаева с группой женщин, требующих отмены обязательной вакцинации от коронавируса.

На видео попал момент начала драки, во время которого возмущенная активистка с бранью и кулаками накинулась на одного из чиновников.

В июле главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление об обязательной вакцинации части граждан и запрете на посещение ими рабочих мест в случае отказа. Новые правила касаются сотрудников магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, музеев, театров, гостиниц, систем телекоммуникаций, транспорта, здравоохранения и ЖКХ.