Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать мировым приоритетом безопасность в Черном море. Его слова опубликовали 19 июля на сайте украинского лидера

Черное море и внедрение стандартов НАТО - приоритеты Минобороны Украины на 2020 год © Ukraina.ru заявил Зеленский.

По его словам, инструментом для достижения этого якобы может стать «Крымская платформа».

Ранее Зеленский анонсировал проведение 23 августа 2021 года саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России.

Полуостров стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения». Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по возвращению Крыма являются нелегитимными и воспринимаются Москвой как угроза агрессии против субъектов РФ.