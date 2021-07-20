Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович 19 июля резко ответил члену фракции «Слуга народа» Олегу Семинскому, который порадовался бесправию русскоговорящих жителей Украины после принятия закона о коренных народах, передает РИА Новости

На Украине признали конституционным закон о государственном языке © politeka.net

Он подчеркнул, что данный закон был принят для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке. При этом, хотя это и кажется невозможным, власть в лице Семинского сама это подтвердила, заметил депутат от ОПЗЖ.

Он также добавил, что партия собирается подать в суд на члена фракции «Слуга народа» в связи с его высказыванием.

В начале июля Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

После его принятия Семинский заявил, что русские на Украине больше не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, которые определены нормами международного права. Он подчеркнул, что сам закон — это символ восстановления справедливости для украинского народа.