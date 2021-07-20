Лямбда-штамм коронавируса уже выявлен в более чем 30 странах. Об этом заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове во время эфира в Twitter 19 июля

Индийские ученые признали «Спутник V» эффективным против штамма «дельта» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Это относительно молодой вариант… Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, в ВОЗ наблюдают за распространением штамма и собирают всю информацию о нем из разных стран.

Как полагают ученые, лямбда-штамм отличается от других мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако пока нет данных, свидетельствующих, что заражение этим штаммом вызывает более тяжелое течение болезни.