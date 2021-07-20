Впервые заражение новым штаммом коронавируса выявили в Перу в конце 2020 года.
«Это относительно молодой вариант… Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», — сказала представитель ВОЗ.
По ее словам, в ВОЗ наблюдают за распространением штамма и собирают всю информацию о нем из разных стран.
Как полагают ученые, лямбда-штамм отличается от других мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако пока нет данных, свидетельствующих, что заражение этим штаммом вызывает более тяжелое течение болезни.