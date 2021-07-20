По словам политолога, сейчас США хотят, чтобы Европа стала спокойным тылом для переноса их деятельности, в том числе и военной, в Азию.
Запрос Парижа и Берлина Киеву при этом такой же — найти способ урегулирования конфликта на Донбассе, добавил эксперт.
Он предположил, что вскоре при участии Европы и США будет сформирован некоторый дополнительный механизм, позволяющий форсировать урегулирование конфликта.
«Здесь как раз, может быть, нужны дополнительные усилия со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа, чтобы помочь Владимиру Зеленскому справиться с радикальным сопротивлением в его собственной стране», — сказал Станкевич.
Полностью интервью можно прочитать здесь.