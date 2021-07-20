США, Германии и Франции нужна нормализация в Европе, а не обострение ситуации в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал историк и политолог Сергей Станкевич

Украинский дипломат обвинил НАТО в военном конфликте в Донбассе © president.gov.ua

Запрос Парижа и Берлина Киеву при этом такой же — найти способ урегулирования конфликта на Донбассе, добавил эксперт.

Он предположил, что вскоре при участии Европы и США будет сформирован некоторый дополнительный механизм, позволяющий форсировать урегулирование конфликта.

«Здесь как раз, может быть, нужны дополнительные усилия со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа, чтобы помочь Владимиру Зеленскому справиться с радикальным сопротивлением в его собственной стране», — сказал Станкевич.

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