Крупнейший на Украине танковый завод терпит многомиллионные убытки на протяжении последних лет из-за отсутствия заказов, долги предприятия достигли почти 2 млрд грн (5,5 млрд рублей), предприятие на грани банкротства.
«Башня уже находится в сборке, у нас полностью готовы все основные узлы. Завтра переходим к корпусу. Он уже окрашен, там проходят калибровочные работы — и он становится на сбор. И за две-три недели, я думаю, танк будет собран», — сказал Крылас.
По его словам, это будет демонстрационная машина для работы с потенциальными заказчиками.
«Это будет "Оплот", с которым мы будем ездить в те страны, куда нас приглашать, чтобы мы могли продемонстрировать свою технику, ее тактико-технические возможности», — отметил директор.
По его словам, себестоимость данной машины оказалась крайне низкой из-за уступок всех поставщиков, поставлявших комплектующие по себестоимости — $3,5 млн долларов (261 млн рублей).
Представитель госконцерна «Укроборонпром» Евгений Анфалов заявил, что продадут танк за $5 млн (373,4 млн руб) — при условии, что найдут на него покупателя.