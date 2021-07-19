Из-за отказа заказчиков покупать произведенное электричество украинская государственная энергокомпания «Центрэнерго» не может закупить достаточно угля для своих теплоэлектростанций, чтобы пройти отопительный сезон, говорится в сообщении на сайте предприятия от 19 июля

«Центрэнерго» — крупнейший украинский государственный производитель электроэнергии тепловой генерации.

«В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии в Украине ПАО "Центрэнерго" столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электрической энергии», — говорится в сообщении.

Снижение поступлений средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 21/22 лет и ставит под угрозу своевременное выполнение ремонтной программы, отмечает «Центрэнерго».

Также под угрозой накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС государственной компании.

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Однако второй раз на помощь Москвы Киев рассчитывать не может, так как Верховная Рада приняла закон, запрещающий закупать электричество в России.