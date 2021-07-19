«Центрэнерго» — крупнейший украинский государственный производитель электроэнергии тепловой генерации.
«В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии в Украине ПАО "Центрэнерго" столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электрической энергии», — говорится в сообщении.
Снижение поступлений средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 21/22 лет и ставит под угрозу своевременное выполнение ремонтной программы, отмечает «Центрэнерго».
Также под угрозой накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС государственной компании.
Фактически на Украине может повториться ситуация предыдущего отопительного сезона, когда запасов угля для ТЭС не хватило, и только энергетическая помощь России и Белоруссии позволили спасти страну от массовых отключений электроэнергии.
Однако второй раз на помощь Москвы Киев рассчитывать не может, так как Верховная Рада приняла закон, запрещающий закупать электричество в России.