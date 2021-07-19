Повышения минимальной зарплаты до 7,7 тыс. грн, которое пообещал глава украинского Министерства финансов Сергей Марченко в 2022 году, не будет, заявила пресс-служба ведомства в комментарии УНИАН 19 июля

18 июля Марченко в эфире украинского ТВ заявил, что в следующем году минимальная зарплата будет увеличена до 7700 грн, а в последующие годы будет проводиться ее индексация с учетом инфляции на уровне 2%.

«В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 грн. Министр имел в виду 2024 год», — заявили в пресс-службе.