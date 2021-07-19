18 июля Марченко в эфире украинского ТВ заявил, что в следующем году минимальная зарплата будет увеличена до 7700 грн, а в последующие годы будет проводиться ее индексация с учетом инфляции на уровне 2%.
«В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 грн. Министр имел в виду 2024 год», — заявили в пресс-службе.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для того, чтобы его коллеги не брали взятки, зарплата у них должна быть не менее 100 тыс. грн (272 тыс. рублей) в месяц.