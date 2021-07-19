Украина действительно будет развивать отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки, как об этом говорил спикер Киева в ТКГ Алексей Арестович, однако не собирается отказываться от намерений вступить в ЕС и НАТО, сказал представитель МИД Украины Олег Николенко агентству «Укринформ» 19 июля

Так дипломат прокомментировал заявление Арестовича о том, что, если Европа и США не будут в должной мере поддерживать Украину, Киев «развернется на восток», выстроив отношения с Китаем, Вьетнамом, Турцией, ОАЭ, Катаром и «иными странами».

«Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это — членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит», — заявил на это Николенко.

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA Дмитрию Кулебе развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Николенко подчеркнул, что Украина не будет «искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами».