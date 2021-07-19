Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко выступил на фестивале Славянский базар в Витебске. Видео разместил композитор Николо Петраш в Facebook 19 июля

Депутат вышел на сцену вместе с заслуженным артистом Украины, певцом и композитором Николо Петрашем и спел песню «Четыре времени года».

«Славянский базар — это место, где наши народы объединены общим — это песня, это музыка и это наша общая культура. Я очень люблю Беларусь, и я желаю вам мирного неба, процветания и благополучия», — сказал Шевченко после исполнения песни.

Украинская певица заняла второе место на «Славянском базаре» © Рената Штифель/Инстаграм Александру Лукашенко, организаторам фестиваля и народу Белоруссии.

Ранее Шевченко исключили из фракции «Слуги народа» в Раде после встречи с Александром Лукашенко в Минске.