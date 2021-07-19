Депутат вышел на сцену вместе с заслуженным артистом Украины, певцом и композитором Николо Петрашем и спел песню «Четыре времени года».

«Славянский базар — это место, где наши народы объединены общим — это песня, это музыка и это наша общая культура. Я очень люблю Беларусь, и я желаю вам мирного неба, процветания и благополучия», — сказал Шевченко после исполнения песни.

Украинская певица заняла второе место на «Славянском базаре»
Украинская певица заняла второе место на «Славянском базаре»
© Рената Штифель/Инстаграм
Также Шевченко выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, организаторам фестиваля и народу Белоруссии.

Ранее Шевченко исключили из фракции «Слуги народа» в Раде после встречи с Александром Лукашенко в Минске.