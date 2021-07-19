Договор на сумму более 112 млн грн (307 млн руб) о закупке работ по строительству хранилища радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне заключен с нарушениями закона, заявила Киевская областная прокуратура 19 июля

Прокуроры на основании изучения тендерной документации заявляют, что квалификация исполнителя строительных работ недостаточна для возведения объекта.

В частности, подрядчик не смог подтвердить, что обладает необходимым для работы над проектом оборудованием и материально-технической базой.

Дети кукурузы. Зачем украинский министр хочет засеять поля в Чернобыле © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Суд пока не принял решение, уточнили в Киевской областной прокуратуре.