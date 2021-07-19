Прокуроры на основании изучения тендерной документации заявляют, что квалификация исполнителя строительных работ недостаточна для возведения объекта.
В частности, подрядчик не смог подтвердить, что обладает необходимым для работы над проектом оборудованием и материально-технической базой.
Прокуратура подала иск в Хозсуд Киевской области, потребовав отменить решение тендерного комитета и признать недействительным вышеуказанный договор подряда о постройке могильника.
Суд пока не принял решение, уточнили в Киевской областной прокуратуре.