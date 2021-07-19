Уроженка Киева и мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай показала на днях подписчикам в Instagram фото со старшей дочерью, которая тоже начинала карьеру исполнительницы, но пела на украинском и взяла псевдоним Руся

«Мы с Русечкой», — подписала фото Порывай.

«Да уж, Русечка — капец», «Мало нам было тебя, так теперь еще и Русечка», «Семейка Адамсов», «Наверное, Наташка тоже будет такой», «Русечка беременна?», «Как-то поспокойней и с достоинством надо жить. Что хорошо молодым, смешно в зрелом возрасте», — отреагировали люди.

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Мэр Кличко взял дни за свой счет, чтобы отметить «экватор» жизни © Виталий Кличко/Инстаграм Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с млпдшей дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.

Ирина Порывай (Осауленко), она же певица Руся, дала первые концерты во Львове в 1989 году, но позже карьера артистки сошла на нет, и сейчас 53-летняя женщина живет в США вместе со своим супругом, продюсером Константином Осауленко.

К слову, у сестры Королевой тоже есть песня про русалку, послушать ее можно вот в этом видео: