Целью Генштаб назвал оценку уровня обучения подчиненных подразделений объединенной бригады трех стран при ведении действий в ходе оборонительной операции.
«Участники учений будут тренироваться в планировании и ведении наступательных оборонительных действий, совершенствовать взаимодействие между подразделениями бригад в ходе ведения боевых действий, повышать совместимость с подразделениями ВС государств — членов НАТО», — говорится в сообщении.
Во время учений территорию Яворивского полигона будут охранять подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. В учениях примут участие также 200 боевых машин.
Учения «Три меча» впервые проводятся на Украине и продлятся до 31 июля.
До 24 июля на Украине также проходят международные украинско-британские военные учения «Казацкая булава-2021» в Николаевской области. В частности, учения пройдут на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан». Участие примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран — Украины, Великобритании, Канады, США и Швеции.