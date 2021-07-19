Около 1,2 тыс. военнослужащих из Украины, Польши и Литвы, которые входят в литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского, и США приняли участие в военных учениях «Три меча» во Львовской области. Об этом 19 июля «Укринформу» сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины

Целью Генштаб назвал оценку уровня обучения подчиненных подразделений объединенной бригады трех стран при ведении действий в ходе оборонительной операции.

«Участники учений будут тренироваться в планировании и ведении наступательных оборонительных действий, совершенствовать взаимодействие между подразделениями бригад в ходе ведения боевых действий, повышать совместимость с подразделениями ВС государств — членов НАТО», — говорится в сообщении.

Лукашенко и Путин обсудили, что делать с военными базами НАТО на Украине © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Учения «Три меча» впервые проводятся на Украине и продлятся до 31 июля.

До 24 июля на Украине также проходят международные украинско-британские военные учения «Казацкая булава-2021» в Николаевской области. В частности, учения пройдут на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан». Участие примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран — Украины, Великобритании, Канады, США и Швеции.