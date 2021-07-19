Группа подростков осквернила кладбище возле местного интерната в Купянске в Харьковской области. Об этом 19 июля сообщает «Страна»

В Киеве девочки-подростки устроили пьянку на кладбище - видео © CC0, Pixabay Информацию об инциденте зарегистрировали в едином учете заявлений и сообщений Купянского райотдела полиции. Правоохранители проверят место инцидента и разыскивают причастных. Ранее компания девочек-подростков разместилась прямо на могиле кладбища в Киеве. Они распивали спиртное и орали песни.