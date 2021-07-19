«Были разбиты вазы, выброшены цветы и разрисованы памятники. Свои действия вандалы выложили в ТикТок, однако позже заблокировали свои страницы. Кроме того, в харьковских телеграм-каналах распространили видео, где 15-летняя девушка танцует среди могил на кладбище. Видео она также выложила в ТикТок, но позже удалила его», — говорится в сообщении.
Информацию об инциденте зарегистрировали в едином учете заявлений и сообщений Купянского райотдела полиции. Правоохранители проверят место инцидента и разыскивают причастных.
Ранее компания девочек-подростков разместилась прямо на могиле кладбища в Киеве. Они распивали спиртное и орали песни.