Бузова играет певицу-шпионку Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине. Экс-ведущая ТНТ в новом театральном сезоне выйдет на сцену МХАТа еще два раза.
Имя Бузовой в афише спектакля приносит огромные кассовые сборы, хотя деятели культуры оценивают новое амплуа телеведущей и певицы скорее негативно.
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков ранее отмечал, что на фамилию Бузовой реагируют либо восхищенно, либо с ненавистью.
«Невероятный феномен, конечно… Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер… Она все вместе. Она по-своему цельная», — заявил Бояков.
Ранее украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выход на сцену Ольги Бузовой похоронил МХАТ, и в культурной жизни России все заражено. Однако Приходько признала, что для многих украинских артистов выступления в России — скачок в карьере.