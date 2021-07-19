МХАТ продлил контракт с российской актрисой Ольгой Бузовой. Об этом 19 июля сообщает StarHit

Бузова играет певицу-шпионку Беллу Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине. Экс-ведущая ТНТ в новом театральном сезоне выйдет на сцену МХАТа еще два раза.

«Личная шутяндра»: Киркоров «получил» за дружбу с Бузовой © Ольга Бузова/Инстаграм

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков ранее отмечал, что на фамилию Бузовой реагируют либо восхищенно, либо с ненавистью.

«Невероятный феномен, конечно… Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер… Она все вместе. Она по-своему цельная», — заявил Бояков.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько заявила, что выход на сцену Ольги Бузовой похоронил МХАТ, и в культурной жизни России все заражено. Однако Приходько признала, что для многих украинских артистов выступления в России — скачок в карьере.