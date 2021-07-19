На кадрах Примадонна поет песню «Летят перелетные птицы», а Вайкуле жалуется, что не может спать при дневном свете, да еще и Пугачева мешает своим пением. В конце видео артистки заключают, что, несмотря ни на что, они всегда на высоте.
«Чего бы не лететь в кровати», «Всю жизнь кривляются, заработались, бедные», «Уже с ума сходят от самообожания. Неприятно разочаровываться», «Чокнулись под старость», «Это было давно, девочки, что-то новое надо, вы уже постарели», «Какая высота? Нужно уже и о земле подумать», — прокомментировали ролик пользователи.
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Ранее шоумен Рустам Солнцев заставил поклонников Пугачевой поспорить, выложив в сеть фото, где Примадонна сама на себя не похожа.