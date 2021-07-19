В сети появилось видео о том, как певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле летят в самолете первым классом, лежа каждая в отдельной кровати под одеялом. Соответствующий ролик был размещен на странице младшей дочери Пуачевой Лизы Галкиной в Instagram 19 июля

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«Чего бы не лететь в кровати», «Всю жизнь кривляются, заработались, бедные», «Уже с ума сходят от самообожания. Неприятно разочаровываться», «Чокнулись под старость», «Это было давно, девочки, что-то новое надо, вы уже постарели», «Какая высота? Нужно уже и о земле подумать», — прокомментировали ролик пользователи.

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