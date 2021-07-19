В самих по себе учениях НАТО Sea Breeze в Черноморском регионе нет ничего необычного и сенсационного, отметил политолог.
Однако в период учений вероятны провокации с попытками военных судов зайти в территориальные воды России без разрешения, как это было, например, при инциденте с британским эсминцем.
Тогда, по его словам, есть риск столкновений и, в случае сопротивления судна-нарушителя, появления жертв.
«Есть надежда, что и натовское руководство, особенно американское руководство, которое сейчас в духе нового женевского курса старается не допускать обострения конфронтации с Россией, остановит такого рода провокации, и ничего подобного не произойдёт», — подытожил Станкевич.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при повторении ситуаций, подобных инциденту с британским эсминцем Defender, зашедшим в территориальные воды Крыма, реакция России будет жесткой.