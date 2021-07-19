Из-за провокаций в период учений Украины и стран НАТО в акватории Черного моря ситуация в регионе бывает напряженной. Об этом сказал историк и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

В самих по себе учениях НАТО Sea Breeze в Черноморском регионе нет ничего необычного и сенсационного, отметил политолог.

Руслан Бизяев: Провокация с эсминцем — начало старой доброй Большой игры © Facebook, Руслан Бизяев

Тогда, по его словам, есть риск столкновений и, в случае сопротивления судна-нарушителя, появления жертв.

«Есть надежда, что и натовское руководство, особенно американское руководство, которое сейчас в духе нового женевского курса старается не допускать обострения конфронтации с Россией, остановит такого рода провокации, и ничего подобного не произойдёт», — подытожил Станкевич.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при повторении ситуаций, подобных инциденту с британским эсминцем Defender, зашедшим в территориальные воды Крыма, реакция России будет жесткой.