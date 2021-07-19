«К 2100 году население Украины сократится на 45%», — сказано в публикации.
Такую же часть собственного населения (45%) потеряет Литва, 42% — Латвия, 37% — Грузия.
Все это постсоветские республики, которые сильно подвержены влиянию Соединенных Штатов в регионе и строят антироссийскую внешнюю политику.
При этом страны, которые не разорвали связи с Москвой, показывают совершенно другую динамику: в Казахстане ожидается рост населения на 50%, в Киргизии — рост на 71%, а в Таджикистане — до 172%.
Самой России ООН рисует не самую лучшую перспективу, хотя и в разы лучшую, чем Украине: к концу 21-го века, считают эксперты организации, россиян станет меньше на 14%.
Чуть хуже прогноз для Белоруссии — потери населения к концу столетия, согласно прогнозу ООН, составят 21% населения.