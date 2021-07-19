Число жителей Украины к концу 21-го столетия сократится на 45%, подсчитали эксперты Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает информагентство «Украинские новости» 19 июля

«К 2100 году население Украины сократится на 45%», — сказано в публикации.

Демография и радикалы. Каково реально население Украины? © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Все это постсоветские республики, которые сильно подвержены влиянию Соединенных Штатов в регионе и строят антироссийскую внешнюю политику.

При этом страны, которые не разорвали связи с Москвой, показывают совершенно другую динамику: в Казахстане ожидается рост населения на 50%, в Киргизии — рост на 71%, а в Таджикистане — до 172%.

Самой России ООН рисует не самую лучшую перспективу, хотя и в разы лучшую, чем Украине: к концу 21-го века, считают эксперты организации, россиян станет меньше на 14%.

Чуть хуже прогноз для Белоруссии — потери населения к концу столетия, согласно прогнозу ООН, составят 21% населения.