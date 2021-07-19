Туристы, отдыхающие в украинской Кирилловке (Запорожская область), жалуются на грязную воду и нашествие медуз. Соответствующее видео снял один из путешественников, передает 19 июля УНИАН

«Туристы жалуются, что в море плавают фекалии, а также сотни медуз, из-за которых люди боятся заходить в воду. По словам отдыхающих, если к медузам прикоснуться, то остаются ожоги и кожу очень печет», — говорится в сообщении.

Мэр Кличко взял дни за свой счет, чтобы отметить «экватор» жизни © Виталий Кличко/Инстаграм

Однако даже на такой отдых хватило средств не у всех желающих, ранее стало известно, что более половины украинцев отказались от отпуска летом текущего года из-за нехватки денег.