«Туристы жалуются, что в море плавают фекалии, а также сотни медуз, из-за которых люди боятся заходить в воду. По словам отдыхающих, если к медузам прикоснуться, то остаются ожоги и кожу очень печет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за нашествия медуз родители боятся пускать детей в воду, а из-за мертвых морских обитателей вода неприятно пахнет. Кроме того, в июле Азовское море сменило цвет и стало коричневым.
Однако даже на такой отдых хватило средств не у всех желающих, ранее стало известно, что более половины украинцев отказались от отпуска летом текущего года из-за нехватки денег.