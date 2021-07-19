Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова рассказала 19 июля в интервью журналу StarHit, что намерена добиваться лишения бывшего мужа Владимира Тюрина родительских прав, поскольку он превратил их общих детей в «своих подельников»

Максакова поразила одесситов фигурой в бикини © starhit заявила певица.

Также Максакова рассказала, что в браке, когда она высказывала мнения и пожелания, расходящиеся с желаниями супруга, он говорил ей: «Маня, спрячь яйца!» — и, вероятно, ее самоуверенность до сих пор не дает ему покоя.

Ранее бывший муж Максаковой Владимир Тюрин от имени детей — 17-летнего Ильи и 13-летней Людмилы — подал в суд на Максакову с требованием передать в их собственность ее квартиру в Москве.