«Это чисто морально-этический иск и, к сожалению, бесперспективный. Очевидно, что Тюрин своим примером калечит психику несовершеннолетних детей. Плюс злоупотребляет своими правами — не дает им видеться с матерью. Из наших общих сына и дочери он лепит себе подельников», — заявила певица.
Также Максакова рассказала, что в браке, когда она высказывала мнения и пожелания, расходящиеся с желаниями супруга, он говорил ей: «Маня, спрячь яйца!» — и, вероятно, ее самоуверенность до сих пор не дает ему покоя.
Ранее бывший муж Максаковой Владимир Тюрин от имени детей — 17-летнего Ильи и 13-летней Людмилы — подал в суд на Максакову с требованием передать в их собственность ее квартиру в Москве.