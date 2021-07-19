Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил об отсутствии ключевого доказательства против четвертого президента Украины по делу убийств на Майдане. Об этом 19 июля он написал в Facebook

По его словам, позиция прокуроров о причастности Януковича к преступлениям основана на приказе последнего применить оружие в феврале 2014-го, однако доказательств такого распоряжения до сих пор нет. В этой связи сторона защиты требует от Офиса генпрокурора обнародовать материалы.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Требуем от Офиса генерального прокурора обнародовать приказ президента Украины о применении оружия на Майдане в феврале 2014 года, которым якобы располагают и на который прокуроры 7 лет подряд ссылаются, обвиняя клиента в причастности к расстрелам 20 февраля», — говорится в сообщении.

От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева в отношении митингующих.