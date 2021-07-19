Минобороны Великобритании завершило проверку обстоятельств потери секретных документов об эсминце Defender, впоследствии попавших в распоряжение «Би-би-си», заявил глава ведомства Бен Уоллес 19 июля

Ранее ряд западных и украинских экспертов обвиняли Россию в причастности к пропаже документов о провокации британских властей у берегов Крыма.

«По итогам расследования следы шпионажа не обнаружены. Сделан вывод о том, что происшествие с документами не связано с противниками Британии», — цитирует Уоллеса Reuters.

Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины

В документах отмечается, что провокация была устроена для того, чтобы «поддержать» Украину.

23 июня британский эсминец Defender вторгся в воды Крыма и покинул их только после предупредительного обстрела и бомбометания.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции, однако это вызвало резкую реакцию британской общественности.

Для того чтобы объяснить согражданам, для чего это было сделано, британское Министерство обороны «потеряло» папку с секретными планами провокации, которая вскоре оказалась на британском государственном телеканале «Би-би-си».

Телевизионщики утверждали, что документы попали к ним 22 июня, за день до провокации, однако обнародованы они были только 27 июля, после того как британцы начали массово выражать негодование провокационными действиями властей в Черном море.

Как следует из документов, вторжение британского корабля в воды Крыма стало следствием осознанного решения британских властей показать свою поддержку киевскому режиму вопреки всем возможным рискам.