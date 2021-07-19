Государственное бюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) задержало двух сотрудников СБУ, которые напали на пограничников в Сумской области. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба ГБР

Следствие установило, что в ночь на 18 июля наряд пограничников в составе младшего сержанта и солдата срочной службы дежурили на автомобиле неподалеку от села Обильное.

«К ним в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Двух эсбэушников задержали за нападение на украинских пограничников в Сумской области © из открытых источников

Оружие, отобранное у пограничников, было найдено на кукурузном поле неподалеку от отделения инспекторов пограничной службы «Славгород» отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда.

В ближайшее время нападавшим сообщат о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженным с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.