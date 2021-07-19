Река Сырец, что протекает через киевский парк «Сырецкий гай», покрылась белой пеной неизвестного происхождения. Соответствующее видео сняла одна из местных жительниц Светлана Гурова, которая 18 июля рассказала о состоянии водной артерии города в своем Facebook

Днепр приплыл: что ожидает главную водную артерию Украины © 44.ua

«Воскресенье — выходной день, а где-то выродки в ливневую что-то сливают, а дальше-то течет в Днепр, который цветет, а экологи уже и не знают, как с этим быть. Просто расследовать и наказать с полной конфискацией, а средства на очистку рек и лесов пустить», — написал один из пользователей.

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Предыдущий аналогичный случай произошел на реке Лыбедь в мае. Тогда вода окрасилась в рыже-желтый цвет, а позже пробы показали превышение показателей по фенолам, ионам аммония и аммиака. А вот ситуацию по пене на реке Сырец никто из ответственных органов пока не комментировал.