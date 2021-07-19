Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля прибыл с рабочим визитом в Грузию, где посетил линию разграничения между Грузией и Абхазией в районе Ингурского моста.
На своей странице политик восхитился поступком Зеленского, назвав его «смелым шагом».
«Последние 9 лет вопрос оккупации в самой Грузии является табуированным. Его представители самой власти Грузии замалчивают и откровенно не замечают! Не говоря уже о демонстративных шагах противодействия! Не помню ни одного случая, когда кто-либо из высшых должностных лиц Грузии подошел бы к линии оккупации», — написал Сакварелидзе.
Он также отметил, что вместе с Зеленским к линии разграничения не приехал никто из высших эшелонов грузинской власти.
Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана РФ и рядом других государств после вооруженной агрессии Грузии против этих республик в 2008 году.