Профсоюз металлургов и горняков и Федерация металлургов Украины призвали президента Владимира Зеленского рекомендовать Мининфраструктуры отозвать проект приказа о повышении тарифов «Укрзализныци», поскольку считают его экономически необоснованным и негативным для экономики. Об этом 19 июля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующее письмо

По словам металлургов, стремительное повышение тарифов приведет к дополнительным расходам всех грузовладельцев на 2 млрд грн (около 5 млрд рублей) уже в 2021 году и еще на 10 млрд грн (около 25 млрд рублей) — в 2022 году.

«Как следствие, ведущие украинские экспортеры значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, возрастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог, стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов», — говорится в письме.

Отмечается, что ни Министерство инфраструктуры, ни «Укрзализныця» не предоставили соответствующего экономического обоснования.

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Кроме того, «Укрзализныця» не предоставила финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы «Укрзализныци» и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также профсоюз и федерация считают, что следует учитывать, что после предыдущего повышения тарифов выполнение плана капитальных инвестиций госмонополии составило только 51%.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года «Укрзализныця» получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд рублей (около 4,8 млрд рублей). Финансовые обязательства компании в 2020 году выросли до 58,3 млрд грн (около 146 млрд рублей)