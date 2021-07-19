По словам металлургов, стремительное повышение тарифов приведет к дополнительным расходам всех грузовладельцев на 2 млрд грн (около 5 млрд рублей) уже в 2021 году и еще на 10 млрд грн (около 25 млрд рублей) — в 2022 году.
«Как следствие, ведущие украинские экспортеры значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, возрастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог, стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов», — говорится в письме.
Отмечается, что ни Министерство инфраструктуры, ни «Укрзализныця» не предоставили соответствующего экономического обоснования.
Также сообщается, что в анализе регуляторного влияния проекта не отражены себестоимость и рентабельность грузовых перевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности грузовых перевозок весьма сомнительны, поскольку именно за счет рентабельных грузовых перевозок уже много лет осуществляется кросс-субсидирование убыточных пассажирских перевозок.
Кроме того, «Укрзализныця» не предоставила финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы «Укрзализныци» и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также профсоюз и федерация считают, что следует учитывать, что после предыдущего повышения тарифов выполнение плана капитальных инвестиций госмонополии составило только 51%.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года «Укрзализныця» получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд рублей (около 4,8 млрд рублей). Финансовые обязательства компании в 2020 году выросли до 58,3 млрд грн (около 146 млрд рублей)