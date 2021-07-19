Президент Украины Владимир Зеленский ждет от следующего саммита «Восточного партнерства» политического наполнения и геополитического видения будущего инициативы, иначе он не является предметным. Об этом глава украинского государства 19 июля заявил на Батумской международной конференции, передает Интерфакс-Украина

«Восточное партнерство»: десять лет дружбы против РФ © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

«Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого (саммита. — Ред.) в целом», — сказал президент.

«Восточное партнерство» — это проект Евросоюза, целью которого является поддержание интеграционных связей с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией и Украиной. Ранее в этом списке значилась и Белоруссия, но после массовых акций протеста в стране, а также введения европейских санкций белорусские власти заявили о выходе из инициативы.