Днем 19 июля на Киев обрушились мощные ливни. В столице Украины затопило автодороги и парализовало движение.
«Как там киевские политики говорили во время потопа в Ялте: Крым так сильно хотел воды, что теперь не знает, что с ней делать? Принцип бумеранга, он такой», — отметил Коц.
Ранее, в конце июня, несколько регионов Крыма пострадали от затопления после сильных ливней. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.
Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилов заявил, что Крым «долго просил воды… и Господь Бог слишком много им дал воды сразу».