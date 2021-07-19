Представители украинской власти глумились над пострадавшим от наводнения Крымом, забыв про принцип бумеранга. Об этом написал 19 июля в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц

Мощная гроза парализовала Киев — видео © Виктор Мельников

«Как там киевские политики говорили во время потопа в Ялте: Крым так сильно хотел воды, что теперь не знает, что с ней делать? Принцип бумеранга, он такой», — отметил Коц.

Ранее, в конце июня, несколько регионов Крыма пострадали от затопления после сильных ливней. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилов заявил, что Крым «долго просил воды… и Господь Бог слишком много им дал воды сразу».