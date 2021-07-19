Киевский блогер под ником @norco616 опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он сжигает украинский паспорт. Соответствующий ролик он накануне опубликовал в Stories

На видео блогер показывает, как горит его паспорт, а за кадром комментирует, что это якобы символизирует то, что он прощается с гражданством, так как собирается покинуть страну.

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«В первую очередь, хочу извиниться перед ребятами-патриотами, которые посчитали этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому, что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю», — сказал блогер.

Он также заявил, что сжигал паспорт «без задней мысли», и не смог объяснить смысла первого видео.