Индийские ученые подтвердили эффективность всех используемых в стране вакцин против штамма коронавируса «дельта», в том числе «Спутника V». Об этом 19 июля сообщило агентство РИА Новости

Эффективность вакцин подтвердили исследования индийского совета медицинских исследований (ICMR). «Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», — заявил руководитель оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арора. Вакцинация нон-грата: вакцинация «Спутником V» закроет россиянам въезд в Евросоюз? © Скриншот из видео Украина.ру Индия является ведущим производственным хабом для вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций уже заключил соглашения с рядом фармацевтических компаний страны (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.