Эффективность вакцин подтвердили исследования индийского совета медицинских исследований (ICMR).
«Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», — заявил руководитель оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арора.
В Индии на данный момент доступны три вакцины от коронавируса — индийский вариант оксфордской вакцины CoviShield, местная Covaxin и «Спутник V».
Индия является ведущим производственным хабом для вакцины «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций уже заключил соглашения с рядом фармацевтических компаний страны (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.